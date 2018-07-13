تحذير هام من الارصاد حول ارتفاع درجات الحرارة للأيام القادمة على هذه المناطق

حذر خبراء الطقس والارصاد في تقرير صادر عن حالة الطقس في ليبيا اليوم والايام القادمة أن يشهد الطقس ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي بحيث تزداد درجات الحرارة في الارتفاع على اغلب هذه المناطق حلال اليومين او ثلاثة ايام القادم خاصة يوم السبت سنوافيكم بدرجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الايام.

وتوقع الخبراء وفقا للتقرير أن تشهد الاجواء اعتدال في درجات الحرارة على مناطق الخليج والشمال الشرقي خلال هذه الايام خاصة على مناطق الشمال الشرقي وهذا نتيجة تمركز منخفض جوي جنوب شرق اوروبا يساهم في رياح شمالية غربية تعمل على اعتدال واضح في درجات الحرارة خلال اليومين او ثلاثة ايام القادمة مع اضطراب تدريجي في حالة البحر.

وقال التقرير أن الاجواء شهدت ارتفاع طفيف يوم أمس على مناطق الجنوب الشرقي وتعود درجات الحرارة الي الاعتدال بداية من اليوم.

وشهدت الاجواء اعتدال طفيف في درجات الحرارة يوم امس على مناطق الجنوب الغربي وغدامس والحمادة واغلب مدن الوسط, وتوقع التقرير أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع على غدامس والحمادة والجنوب الغربي خلال الايام القادمة.

والله اعلم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13 يوليو 2018 علي بعض المناطق:

ابوكماش 38 درجة

العسة 41 درجة

زلطن 41 درجة

زوارة 39 درجة

الجميل 40 درجة

رقدالين 40 درجة

العجيلات 40 درجة

صبراتة 39 درجة

صرمان 39 درجة

الزاوية 39 درجة

العزيزية 40 درجة

السواني 41 درجة

الزهراء 39 درجة

جنزور 39 درجة

طرابلس 39 درجة

ترهونة 38 درجة

مسلاتة 35 درجة

زليتن 36 درجة

الخمس 34 درجة

مصراتة 33 درجة

ابوقرين 38 درجة

السدادة 38 درجة

سرت 32 درجة

النوفلية 33 درجة

بن جواد 31 درجة

راس لانوف 31 درجة

البريقة 31 درجة

الزويتينة 30 درجة

اجدابيا 34 درجة

سلوق 33 درجة

قمينس 32 درجة

بنغازي 31 درجة

توكرة 31 درجة

لابيار 30 درجة

البيضاء 27 درجة

المرج 30 درجة

شحات 27 درجة

سوسة 31 درجة

القبة 28 درجة

لابرق 28 درجة

درنة 29 درجة

طبرق 29 درجة

امساعد 31 درجة

الجغبوب 37 درجة

جالو 37 درجة

سرير 38 درجة

تازربو 39 درجة

الكفرة 40 درجة

القطرون 39 درجة

مرزق 38 درجة

غات 39 درجة

العوينات 39 درجة

اوباري 38 درجة

براك الشاطئ 38 درجة

سبها 38 درجة

مردة 37 درجة

سوكنة 38 درجة

الجفرة 37 درجة

هون 38 درجة

الحمادة 39 درجة

الشويرف 37 درجة

بن وليد 39 درجة

مزدة 41 درجة

نسمة 41 درجة

درج 42 درج

غدامس 42 درجة

نالوت 40 درجة

كاباو 40 درجة

تيجي 42 درجة

المجابرة 41 درجة

الحوامد41 درجة

الجوش 42 درجة

بدر 41 درجة

الحرابة 40 درجة

شكشوك 42 درجة

جادو 40 درجة

يفرن 40 درجة

ككلة 39 درجة

القواليش 41 درجة

الرجبان 40 درجة

الزنتان 40 درجة

لاصابعة 39 درجة

المشاشية 40 درجة

الشقيقة 41 درجة

الرياينه 41 درجة

غريان 38 درجة

والله اعلم.

حالة البحر اليوم

الساحل الغربي

رياح متغيرة الاتجاه الي شرقية خفيفة السرعة البحر هادي ارتفاع الموج لايتجاوز 0.25 متر درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين 24 الي 25 درجة مئوية والرؤية جيدة.

ساحل الخليج

رياح شمالية خفيفة الي معتدلة السرعة البحر هادي الي خفيف الموج في فترة مابعد الظهر ارتفاع الموج يتراوح مابين 0.50 الي 0.75 متر درجة حرارة سطح البحر 24 درجة مءوية والرؤية جيدة.

الساحل الشرقي

رياح شمالية غربية خفيفة الي معتدلة السرعة قد تنشط قليلا في فترة مابعد الظهر البحر خفيف الموج الي قليل الاضطراب الي مضطراب احيانا في فترة المساء ارتفاع الموج يتراوح مابين 1.00 الي 1.50 متر درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين 25الي 26 درجة مئوية والرؤية جيدة.