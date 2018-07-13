أيوب قاسم: الإتحاد الأوروبي أوجد عملية صوفيا تحت ذريعة مكافحة الهجرة

قال المتحدث الرسمي باسم الغرفة الليبية الإيطالية المشتركة أيوب قاسم، إن الإتحاد الأوروبي حريص على حضوره البحري الدائم في المتوسط بعد ثورات الربيع العربي، وعليه أوجد عملية صوفيا تحت ذريعة مكافحة الهجرة غير القانونية.

وأكد قاسم في تصريح خاص لقناة ليبيا، أن قطع القوات البحرية المتواجة لدى صوفيا لا تستطيع الحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية، نظراً لطبيعة مهام القوات البحرية والقطع البحرية، مبيناً أن الهجرة غير القانونية لها قطعها الخاصة ووسائلها وإتجاهاتها وطرق مكافحتها، مع التشديد على أهمية وجود إرادة سياسية حقيقية للحد منها.

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