وزير العمل بالمؤقتة يوقع قرار تعيين 20 ألف باحث بالبلديات

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء للحكومة المؤقتة رقم 15 لسنة 2018م بإعطاء الإذن لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتعيين عدد 20 ألف مِن الباحثين عن عمل بالبلديات وبعد انتهاء اللجان من فرز الذين تنطبق عليهم الشروط بالبلديات وحسب حصة كل بلدية قام صباح الخميس وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور مسعود محمد صوه بتوقيع قرارات تعيين لعدد 20 الف باحث عن عمل بالبلديات التابعة للحكومة المؤقته .

وبحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، تم هذا التوقيع في مراسم احتفالية بديوان الوزارة بحضور عدد من الوكلاء بالوزارة ومدير مركز المعلومات والتوثيق وعدد من مدراء الإدارات.

