أفادت الإدارة العامة للأمن المركزي فرع تاجوراء، بأنّه على جميع منتسبي الأمن المركزي من ضباط وضباط صف وموظفين ضرورة التواجد بمقر العمل يوم الأحد المقبل.

وأضافت الإدارة العامة للأمن المركزي، خلال منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ من سيخالف هذه التعليمات من ضباط يتحمل المسئولية الكاملة.

