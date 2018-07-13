السلاك: البيان الرباعي أكد على رسالة السراج المقدمة لمجلس الأمن

أكد محمد السلاك الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أن البيان الرباعي الذي صدر أمس الخميس عن حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا اليوم، أكد دعمه لما جاء في رسالة رئيس المجلس الرئاسي إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل لجنة دولية لمراجعة كافة مصاريف وإيرادات وتعاملات مركزي طرابلس والبيضاء.

جاء ذلك في تغريدتين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، حيث أوضح السلاك أن البيان الرباعي شدد على ضرورة أن تبقى كافة المرافق النفطية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وبإشراف حكومة الوفاق الوطني وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي 2259 و2278 و2362.

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