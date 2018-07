المتوسط:

عقد أمس بقاعة الاجتماعات بالمجلس البلدي بـ توكرة اجتماعًا موسعًا، لمناقشة الإشكاليات والمعوقات التي تواجه المنشآت الخدمية في البلدية.

وخلال الاجتماع، تمَّ مناقشة نقص تدفق المياه علي أغلب مناطق البلدية وكذلك مشكلة المياه السوداء «الصرف الصحي» التي يعاني منها السكان خاصة حي الشعبية بتوكرة المركز، وكذلك المستشفى القروي توكرة.

The post اجتماع ببلدية توكرة لمناقشة نقص تدفق المياه على معظم المناطق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية