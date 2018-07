المتوسط:

قال الناطق باسم البحرية الليبية العميد بحار أيوب قاسم، إن الاتحاد الأوروبي حريص على حضوره البحري الدائم في المتوسط بعد ثورات الربيع العربي، وعليه أوجد عملية صوفيا تحت ذريعة مكافحة الهجرة غير القانونية.

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية، أن قطع القوات البحرية المتواجدة لدى صوفيا لا تستطيع الحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية، نظراً لطبيعة مهام القوات البحرية والقطع البحرية، مؤكدا أن الهجرة غير القانونية لها قطعها الخاصة ووسائلها واتجاهاتها وطرق مكافحتها، مع التشديد على أهمية وجود إرادة سياسية حقيقية للحد منها.

وقد دشن الاتحاد الأوروبي عملية “صوفيا” وقد أطلق عليها هذا الاسم تكريما لولادة طفلة صومالية على متن سفينة انقاذ ألمانية، لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين الى أوروبا، وبدأت مهامها الأولى بـ 16 سفينة حربية تابعة للاتحاد الأوروبي.

The post أيوب قاسم: الاتحاد الأوروبي أنشأ عملية «صوفيا» بذريعة مكافحة الهجرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية