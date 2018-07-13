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وكيل «داخلية الوفاق» يتفقد لجان الامتحانات بجامعة طرابلس

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

تفقد وكيل وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني وبرفقة وكيل وزارة التعليم ومدير أمن طرابلس ومساعد المدير للشؤون الأمنية، جامعة طرابلس للوقوف على التجهيزات الخاصة بلجان الامتحانات والاستعدادات الأمنية.

وعلى هامش هذه الجولة، عقد اجتماع مع اللجان المشرفة على تنظيم سير الامتحانات.

وفي نهاية الجولة، اجتمع وكيل وزارة الداخلية، مع رجال الأمن المكلفين بتأمين الامتحانات، في الوقت الذي أكد فيه على ضرورة التعاون مع أولياء الأمور والطلبة ومد يد العون لهم ومساعدتهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح لإظهار الصورة المشرفة لرجال الأمن.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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