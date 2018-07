المتوسط:

تفقد وكيل وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني وبرفقة وكيل وزارة التعليم ومدير أمن طرابلس ومساعد المدير للشؤون الأمنية، جامعة طرابلس للوقوف على التجهيزات الخاصة بلجان الامتحانات والاستعدادات الأمنية.

وعلى هامش هذه الجولة، عقد اجتماع مع اللجان المشرفة على تنظيم سير الامتحانات.

وفي نهاية الجولة، اجتمع وكيل وزارة الداخلية، مع رجال الأمن المكلفين بتأمين الامتحانات، في الوقت الذي أكد فيه على ضرورة التعاون مع أولياء الأمور والطلبة ومد يد العون لهم ومساعدتهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح لإظهار الصورة المشرفة لرجال الأمن.

The post وكيل «داخلية الوفاق» يتفقد لجان الامتحانات بجامعة طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية