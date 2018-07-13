تسليم مشروع إعادة تأهيل مطار طرابلس إلى الشركات المنفذة

سلمت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق مشروع إعادة تأهيل مطار طرابلس الدولي، إلى الشركات المنفذة بمشاركة ائتلاف الشركات الإيطالية.

وبحسب العقد فإن الشركات ستعمل على إنشاء محطتي ركاب على مساحة 30 ألف متر مربع وبرج للمراقبة وصيانة بعض المرافق الأخرى لاسترجاع العمل بالمطار المتوقف منذ أربعة سنوات، ويستغرق تنفيذ البرنامج عشرة أشهر بحسب العقد.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى أن يواكب هذا الإنجاز إلتزام الشركات الناقلة بمواعيد الرحلات الجوية، وأشار أيضا إلى دور رجال الأمن وأهمية تسهيل مهامهم في تأمين سلامة المسافرين.

يذكر أن برنامج التنفيذ يشمل محطتي ركاب على مساحة 30 ألف متر مربع وتستوعب السعة أربعة ملايين ونصف المليون مسافر في السنة ومشاريع مكملة للصيانة والتوريد.

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