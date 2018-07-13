الوفاق تكشف حجم تحويلات الوطنية للنفط

أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية لحكومة الوفاق الوطني في بيان لها عن إجمالي تحويلات وزارة المالية الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط خلال النصف الأول من العام الجاري حيث جاء في البيان أن إجمالي القيمة بلغ 4.8 مليار دينار.

وأشار بيان إدارة الميزانية إلى أن ما يزيد عن 600 مليون دينار خُصصت للباب الأول من المرتبات.

وبلغت تحويلات الباب الثاني المخصص للنفقات التسييرية أكثر من مليار دينار، بينما قالت إدارة الميزانية أنها خصصت باقي القيمة قالت لصالح مشاريع التنمية و دعم المؤسسة الوطينة للنفط.

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