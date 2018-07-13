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الوفاق تكشف حجم تحويلات الوطنية للنفط

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية لحكومة الوفاق الوطني في بيان لها عن إجمالي تحويلات وزارة المالية الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط خلال النصف الأول من العام الجاري حيث جاء في البيان أن إجمالي القيمة بلغ 4.8 مليار دينار.

وأشار بيان إدارة الميزانية إلى أن ما يزيد عن 600 مليون دينار خُصصت للباب الأول من المرتبات.

وبلغت تحويلات الباب الثاني المخصص للنفقات التسييرية أكثر من مليار دينار، بينما قالت إدارة الميزانية أنها خصصت باقي القيمة قالت لصالح مشاريع التنمية و دعم المؤسسة الوطينة للنفط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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