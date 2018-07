المتوسط:

أفادت وحدة الإعلام الأمني فرع الإدارة العامة للأمن المركزي بطرابلس، بأنَّ الفرع والسرية الثالثة العاملة يقومون بفتح نقاط تفتيش من أجل ضبط المخالفين.

وأضافت وحدة الإعلام الأمني للإدارة، خلال منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ نقاط التفتيش تأتي تنفيذا للخطة الأمنية للغرفة طرابلس الكبرى.

كما تأتي هذه الجولة، من منطلق حرص فرع الإدارة العامة للأمن المركزي طرابلس على الظهور والمجاهرة بالأمن العام داخل مدينة طرابلس وبسط الأمن فيها.

The post «أمن طرابلس»: نقاط تفتيش مفاجئة لضبط المخالفين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية