معيتيق يتفقد مركز الأطراف الصناعية وكلية طب الأسنان

أجرى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، جولة تفقدية لمركز جامعة مصراتة للتأهيل البدني” الأطراف الصناعية”، الذي أنشئ بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2016 ليقدم خدماته لمبتوري الأطراف مجاناً.

وشملت الجولة التي تمت أمس الخميس، وحدتي تركيب الأطراف وتجميعها، والعلاج الطبيعي، إلى جانب كلية طب وجراحة الفم والأسنان، ومبنى العيادة الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه نسبة “30%”.

من جهتهم، شدد أعضاء هيئة التدريس خلال الجولة على ضرورة استكمال المبنى نظراً لأهميته، بما يمكن الكلية من أداء المهام الموكلة لها في تعليم الطلبة.

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