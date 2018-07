رئيس جامعة سرت يعقد اجتماعًا بشأن الإشراف على امتحانات الثانوية

المتوسط:

ترأس رئيس جامعة سرت، اجتماعًا مع اللجنة المشكلة للإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية التي ستقام بقاعات جامعة سرت، وذلك وفقًا لما أفادت به وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وشارك في هذا الاجتماع، عميد بلدية هراوة ومدير أمن سرت وعضو من المجلس هراوة ومراقب تعليم سرت ومدير مكتب خدمات التعليمية هراوة ومدير مكتب الامتحانات سرت بتعليم سرت وعدد من المراقبين ورئيس نقابة المعلمين ورئيس مكتب أمن الجامعة وعدد من الضباط ورؤساء الأقسام في المديرية المكلفين بالإشراف على الامتحانات

وتم خلال هذا الاجتماع، مناقشة كل ما يتعلق بسير عملية الامتحانات وخطوات العمل والتنسيق بين أعضاء اللجنة ومناقشة وصول الأسئلة بشكل يومي من سرت إلى هراوة وزمزم ولقاعات الامتحانات بجامعة سرت، كما تم مناقشة كل ما يتعلق باللجان والمتطلبات الضرورية حتى تسير الامتحانات بشكل سلس كما هو معد لها.

