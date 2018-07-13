اجتماع أمني لبحث تأمين مناطق الجنوب الشرقي

بحث رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ومدراء أمن الجنوب الشرقي لليبيا، تأمين المنطقة والأهداف الحيوية التي تضمها.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الخميس، حيث شمل اللقاء مناقشة تداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر منظومة مشروع النهر الصناعي في بلدية تازربو، خلال المدة الماضية.

واستعرض المجتمعون خلال اللقاء، الأوضاع الأمنية في المدينة وضرورة حماية الأهداف الحيوية بها، إلى جانب مناقشة آليات تشكيل قوة من مختلف مديريات أمن المنطقة لحماية كافة الأهداف الحيوية وتأمين الطريق الصحراوي بالكامل، وتسيير دوريات صحراوية من شأنها الحد من التهريب والهجرة غير القانونية وتحرك الجماعات الإرهابية وصد أية هجمات محتملة من قبلها.

من جهته، تعهد رئيس مجلس الوزراء عبداللهالثني بتوفير الدعم اللازم لهذه القوة التي سيتم تشكيلها، بحيث تكون قادرة على أداء مهامها المنوطة بها في حماية المواطنين والمنشآت والأهداف الحيوية في تلك المناطق.

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