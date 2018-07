دوريات للأمن المركزي لتسهيل حركة السير للمواطنين في شوارع تاجوراء

المتوسط:

أفادت الإدارة العامة للأمن المركزي فرع تاجوراء، بأنَّ دوريات الأمن المركزي تتمركز في منطقة «تقاطع الكهرباء»، لتسهيل حركة السير للمواطنين.

وفي سياقٍ ذي صلة، تقوم دوريات الأمن المركزي، بعملية استيقاف أمنية في مداخل بلدية تاجوراء لتفتيش المركبات التي لا تحمل لوحات وغير مسجلة وإجراءاتها غير مكتملة والمركبات التي يوجد بها زجاج معتم، وضبط الأشخاص المطلوبين لدى الجهات الأمنية، والمحافظة على الأمن من خلال هذه البوابات ورصد أي تحركات مشبوهة على الطريق العام.

