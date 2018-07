المتوسط:

عقد وزير المواصلات في حكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة جهاز الإسكان والمرافق وعميد بلدية عين زارة، لمناقشة كيفية حل المختنقات التي تعاني منها البلدية، عبر تنفيذ طرق هامة وحيوية في المنطقة.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتولى الزيارة الميدانية لتحديد المطلوب.

