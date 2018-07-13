معيتيق يزور مراقبة تعليم مصراتة ويلتقي المسؤولين فيها

أجرى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، زيارة لمراقبة تعليم مصراتة، للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل فيها.



وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن الجولة التي أجريت أمس الخميس شملت الوقوف ضعف الإمكانيات، وعدم تخصيص ميزانية تسهم في تسيير الأعمال اليومية .



من جهتهم، اشتكى مديرو المكاتب من العجز في بعض التخصصات وخاصة في المدارس الواقعة بضواحي المدينة، وعدم الإمكانية لدعم المعلمين فيها بحجة الملاك الوظيفي الذي يضم تخصصات ليس لها علاقة بالعملية التعليمية والتربوية، حيث طالبوا بفتح المجال لسد العجز في المفتشين التربويين الذين لايتجاوز عددهم 90 مفتشاً وعدم قدرتهم على متابعة هذا الكم من المعلمين.



كما تم خلال الجولة استعراض مشاريع المدارس التي دخلت صيانة وما زالت قيد الإنشاء، والتي وصلت مراحل الإنجاز فيها من 30″-90% “، مشددين على ضرورة استكمالها نظراً للحاجة لها والعمل على توفير مدارس جاهزة في بعض المناطق حسب الاحتياج.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا