«سيالة» يبحث انضمام ليبيا للبنك الأسيوي للاستثمار

عقد محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، اجتماعا مع رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك على هامش زيارته للعاصمة بكين بجمهورية الصين الشعبية الصديقة بمناسبة مشاركته في المنتدى الوزاري الثامن للتعاون العربي الصيني.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد تركز الاجتماع بين الجانبان على ضرورة البدء في الخطوات الفعلية لانضمام دولة ليبيا إلى عضوية البنك العملاق.

تاريخ إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ( AIIB ) :

من أجل إنجاح استراتيجية مبادرة ( الحزام و الطريق ) اقترحت الصين تأسيس ( البنك الأسيوي لأستثمارات البنية التحتية ) الذي بدأ برأسمال 50 مليار دولار و سيرتفع إلى 100 مليار دولار بهدف سد الأحتياجات الضرورية للدول الأسيوية في بناء البنى التحتية التي هي من أهم الشروط و الأسس للنمو الأقتصادي ، و الذي سيساهم في التنمية الأقليمية و الذي وسيقوي قدرات الدول الأعضاء على مواجهة المخاطر و الأزمات المالية و بالتالي سيدعم الأنتعاش الاقتصادي العالمي .

وبذلك فأن البنك الأسيوي يرتبط أرتباطآ وثيقآ باستراتيجية ( الحزام والطريق ) لا يمكن الحديث عن البنك بمعزل عن هذه الأستراتيجية . فالبنك الأسيوي هو مؤسسة مالية بين الحكومات الإقليمية لخدمة التنمية ، و يهدف إلى دعم تنمية البنية التحتية في منطقة آسيا – المحيط الهادي و خفض اعتمادها على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .

و تم الإعلان عن تأسيس (AIIB) في أكتوبر عام 2013 خلال انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا و المحيط الهادي ( أبيك ) للرؤساء التنفيذيين للدول الأعضاء بالمنتدى و التي استضفتها دولة أندونيسيا ،و بتاريخ 24_10_2014 م أثناء اجتماع قادة منتدى ( أبيك ) بمدينة بكين ( التي أصبحت المقر له ) وقعت مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء البنك .

وبكل المقاييس بعد تأسيس البنك خطوة هامة لرفع مكانة الصين الدولية اقتصاديا و سياسيا على حد سواء و يظهر مدى قوة الاقتصاد الصيني ، و بعد نموذجآ مثاليآ لإظهار رغبة الصين في تحمل مسئولياتها الدولية . و من الأعضاء المؤسسين من الدول العربية : الأردن و مصر و الكويت و عمان و قطر و السعودية و الإمارات .

و قدم البنك قروض تراكمية تجاوزت 50 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام الجاري إلى 34 دولة أفريقية و تم استخدام رأس المال المذكور في دعم مشاريع التنمية الزراعية و الصناعات التحويلية و البنية التحتية و تحسين معيشة الناس .

كما توصل البنك حتى الأن إلى 18 اتفاقية استشارية مع 18 دولة أفريقية ، مستفيدا من ميزته المتمثّلة بتوفير قروض أكبر و طويلة المدى لمساعدة الدول الأفريقية على تنمية أسواقها المالية المحلية .

وأطلق البنك أيضا ( صندوق التنمية الصيني / الأفريقي ) و قروضآ خاصة تستهدف الشركات الأفريقية الصغيرة و المتوسطة الحجم .

