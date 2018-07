سيطرة قوات من الصاعقة على ميناء بنغازي

كشف مصدر في بنغازي عن سيطرة قوات من الصاعقة التابعة إلى مليشيات الكرامة على ميناء المدينة البحري وإقامة تمركزات في محيطه.

وقال المصدر في اتصال مع النبأ، الخميس، إن سيطرة قوات من الصاعقة جرت عقب انسحاب القوات التي كانت تؤمن الميناء، بعد ورود معلومات عن تحركات الصاعقة في المدينة، احتجاجا على إصدار حفتر أمرا بالقبض على آمر محاورها محمود الورفلي.

وأعلن المكتب الإعلامي لآمر مليشيات الكرامة الأربعاء، أن خليفة حفتر أمر بإعادة القبض على مجرم الحرب المطلوب دوليا محمود الورفلي بعد فراره من السجن.

وكشف تسجيل صوتي لمحمود الورفلي، الاثنين، وهو يتوعد المدني الفاخري أحد قيادات مليشيات الكرامة بعد هجومه على مقر هيئة الاستثمار العسكري في بنغازي، متهما الهيئة ورئيسها بالفساد المالي ونهب الأموال.

