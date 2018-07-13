الخيالي: البلدية وفرت مضخات لمعالجة طفح مياه الصرف الصحي

أكد عميد المجلس لبلدي سبها حامد الخيالي إن البلدية حاولت توفير عدد كبير من المضخات لمعالجة طفح مياه الصرف الصحي عن طريق المنظمات الدولية.

وبين الخيالي في تصريح خاص لقناة ليبيا، أن سلبية سكان المدينة تسبب في عرقلة وتأخير إنجاز العمل على أكمل وجه، من خلال عدم منع مخربين منشآت ومعدات ومركبات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ما يعرض غرف التفتيش والمحطات للعطب بشكل متكرر، إضافة إلى صمت أهل المدينة عن من يسرق مخازن الشركة بشكل ممنهج.

وأوضح الخيالي أن البلدية حصلت على مشروع صيانة لشبكة الصرف الصحي من منظمة الهجرة الدولية بقيمة تقدر بحوالي المليون دينار.

وكشف عميد المجلس لبلدي سبها في ختام حديثه ،عن قرب تنفيذ مشروع لتحويل بحيرة الصرف الصحي بالمدينة إلى مسافة 18 كيلومتراً في الصحراء، ما سيوفر حلولاً أكثر ديمومة لمشكلة طفح المياه داخل المدينة حسب وصفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا