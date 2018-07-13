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مهاجرون يختطفون سفينة إيطالية قرب ليبيا 

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في حادثة مازالت غير مُكتملة التفاصيل، قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أمس الخميس، إن سفينة “ديشيوتي” الإيطالية اختُطفت من قبل مهاجرين غير قانونيين كانت قد أنقذتهم قبل السواحل الليبية.

وذكرت التقارير الإيطالية حول تفاصيل الواقعة، أن 2 من ضمن المهاجرين الذين أنقذتهم السفينة قاموا بإجبارها على تغيير مسارها وسط البحر بهدف إبعادها عن السواحل الليبية، ما يشير إلى أن الحادثة ربما نجمت عن رفض الخاطفين إعادتهم إلى ليبيا.

وحول الخاطفين قال سالفيني أنهما: “خاطفان استخدما العنف وسينزلان من على متن السفينة (ديشيوتي) وهما مكبلان بالأغلال”، وفق ما نقله موقع “بي بي سي” البريطاني.

ويُشار إلى أن مشوار السفينة “ديشيوتي” قد انتهى على السواحل الواقعة بالقرب من مدينة تراباني في صقيلية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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