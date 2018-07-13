عاشور يشارك بمراسم الاحتفال بمشاريع تأهيل مطار طرابلس الدولي

حضر وزير الداخلية المفوض العميد عبدالسلام عاشور مراسم الإحتفال الفعلي لمشروعات تأهيل مطار طرابلس الدولي وإنشاء محطة ركاب جديدة بالمطار.

وبينت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق على موقعها الرسمي، أن مراسم الاحتفال التي أقيمت أمس الخميس شملت حضور، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس الأركان اللواء عبد الرحمن الطويل، إلى جانب كل من وزير المواصلات ميلاد معتوق، والسفير الإيطالي لدى ليبيا السيد جوزيبي بيروني.

الجدير بالذكر أن برنامج التنفيذ يشمل محطتي ركاب على مساحة 30 ألف متر مربع، حيث تستوعب السعة 4 ملايين ونصف المليون مسافر في السنة، إلى جانب مشاريع مكملة للصيانة والتوريد والتي تستغرق مدة تنفيذها 10 أشهر .

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