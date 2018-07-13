خارجية الوفاق توقع مع الصين على انضمام ليبيا لاتفاقية طريق الحرير الجديد

ليبيا – أعلنت جمهورية الصين الشعبية عن الاستجابة لدعوة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بعودة شركاتها لاستئناف أعمالها في ليبيا والمساهمة في صندوق إعمار ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي سيتم فتح سفارة الصين بالعاصمة طرابلس في أقرب وقت ممكن حيث أبلغت الخارجية الصينية وزير خارجية الوفاق محمد سيالة بهذه الإجراءات خلال زيارته إلى بكين لحضور منتدى التعاون العربي الصيني الذي اختتم أعماله يوم الثلاثاء الماضي

ومن جانبه، أجرى ويزر خارجية الوفاق مباحثات مع نظيره الصيني وانغ يي حيث وقع الوزيرين مذكرة تفاهم بشأن انضمام دولة ليبيا إلى مبادرة الحزام والطريق (طريق الحرير الجديد) .

ومن جهته، أعلن وزير الخارجية الصيني عن ترحيب بلاده بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي في قمة المنتدى الأفريقي الصيني التي ستعقد في شهر سبتمبر المقبل التي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ في العام 2013 وتستهدف التعاون بين الصين والدول الواقعة في نطاق المبادرة.

يُشار إلى أن الصين خصصت 600 مليار دولار للمشاريع التي ستقام في نطاق مبادرة الحزام والطريق وسبق أن وقعت 7 دول عربية على مذكرات تفاهم للانضمام اليها.

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