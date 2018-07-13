شؤون التعليم في سبها ينهي استعداداته لانطلاق امتحانات الثانوية

أنهى مكتب شؤون التربية والتعليم في سبها استعداداته لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية المزمع انطلاقها غداً السبت الموافق الـ 14 من يوليو الجاري.

وبين مراقب مكتب شؤون التربية والتعليم في سبها النعاس الحافر في تصريح خاص لقناة ليبيا،أن اسئلة الامتحانات وصلت بشكل كامل، كما تم ترتيب عمليات المراقبة التي ستتوزع على ثمانية لجان؛ سبعة في سبها وواحدة في بلدة غدوة الواقعة جنوب المدينة.

كما وأشار الحافر إلى أن عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات يوم غدٍ السبت، تجاوز الثلاثة الآف طالب وطالبة؛ حيث تم توزيعهم على اللجان الثمانية.

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