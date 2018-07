المتوسط:

عقد عميد بلدية توكرة، اجتماعًا خلال اليومين الماضيين، مع عضو المجلس البلدي إبراهيم حدوث، وأعضاء مكتب إصدار السجل المدني بالبلدية، وذلك وفقًا لما أفاد به المكتب الإعلامي لبلدية توكرة على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأضاف المكتب الإعلامي للبلدية، أنَّ الاجتماع ناقش بعض تداعيات مشكلة السجل المدني دريانة.

