هذه مطالب «سيالة» خلال كلمته باجتماع التحالف الدولى لمحاربة داعش

شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة الخميس في أعمال اجتماع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وذلك بناء على دعوة موجهة من وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية الوزير مايك بومبيو، الذي أفتتح أعمال الاجتماع بحضور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستلولتنبرج و المبعوث الخاص للرئيس الامريكي بريت ماكجورك ، و بمشاركة وزراء خارجية دول التحالف الدولي و ممثلين عن المنظمات الدولية .

وبحسب بيان لإدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية، سلط الاجتماع الضوء على كيفية مواصلة النجاح و استدامة ظروف الأمن في منطقة غرب وشمال العراق خصوصا بعد هزيمة تنظيم داعش في العراق والشام و انحسار المناطق التي يسيطر عليها وكذلك مواصلة ملاحقته في بعض الجيوب المتبقية بما فيها تلك التي في سوريا .

وقد ألقى الوزير محمد سيالة وزير الخارجية كلمة رسمية باسم ليبيا في الاجتماع عبر خلالها عن الشكر و التقدير لجهود التحالف الدولي و الدعم العسكري و اللوجيستي المقدم لحكومة الوفاق الوطني الذي أثمر بضرب الجماعات الإرهابية و إضعافها.

و توجه وزير الخارجية بالشكر أيضا لقادة حلف شمال الاطلسي على الالتزام و الدعم المعبر عنهما في بيانهم الختامي الذي صدر في اختتام قمتهم أمس الأربعاء و طالبهم بسرعة تنفيذ برنامج المساعدة الفنية و المشورة في إعادة بناء مؤسسات الدفاع و الأمن الليبية .

كما أوضح وزير الخارجية بأن الأوضاع في منشآت الهلال النفطي عادت إلى طبيعتها بعد أن تم تسليم المنشآت النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط بجهود محلية و دولية و بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2259 ، و نبه الوزير إلى أن داعش و جماعات ارهابية أخرى تنشط في منطقة وسط و جنوب ليبيا و أن خطوط أنابيب إمدادات مياه الشرب التي تغذي مدن الشمال قد تم استهدافها و أن هذا الأمر يعد تطورا خطيرا يمس حياة الملايين من الليبيين و مقدراتهم فضلا عن تسلل عناصر إرهابية ضمن أنشطة الهجرة غير القانونية إلى داخل البلاد .

و في ختام كلمته شدد وزير الخارجية على أهمية دعم حكومة الوفاق الوطني من خلال دعم أجهزتها الأمنية و العسكرية وتسليح قوات الحرس الرئاسي و قوة مكافحة الإرهاب و خفر السواحل، كما طالب الوزير بضرورة الاعتناء بمسائل الإعمار للمدن المتضررة من الحرب على الإرهاب التي تحصنت بها الجماعات الإرهابية و تنظيم داعش الإرهابي .

وعلي هامش أعمال الاجتماع الدولي لمحاربة داعش ، التقى وزير الخارجية مع وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو والآمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ و وزير خارجية مملكة بلجيكا ديديه ريندرز وكذلك نائبة مساعد الأمين العام للحلف السيدة روز جوتمويلر وتناولت اللقاءات سبل دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ودعم جهود حكومة الوفاق الوطني الليبية.

