تحت شعار (بحضورك كوني قدها)، نظم منتدى تمكين المرأة والشباب بالتعاون مع الاتحاد النسائي طرابلس، ورشة عمل حول تدني مشاركة المرأة في الانتخابات.

وجاءت الورشة التي حضرتها قناة ليبيا، لتسليط الضوء على قضية تدني نسبة النساء والفتيات بالمشاركة في الانتخابات، من حيث الأسباب والمعوقات التي تحد من المشاركة الفعالة لها سواء كناخبة أو مترشحة.

من جهتها، قالت مدير البرامج بمنتدى تمكين المرأة والشباب جازية عيسى، إن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الحملات التوعوية المستقبيلة للنساء والشباب للرفع من مستوى التوعية بأهمية العملية الانتخابية لتحقيق الانتقال سلمي للسلطة في البلاد.

الجدير بالذكر أن الورشة شملت حضور مندوبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومجلس أصحاب الاعمال الليبيين طرابلس، ولفيف من الحقوقيين والقانونيين، إضافة إلى عضوات من الإتحاد النسائي طرابلس، ورئيس الشبكة الليبية لدعم وتمكين المرأة، وبعض منظمات المجتمع المدني.

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