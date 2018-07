«النواب» ينعى نجل الشهيد عمر المختار

المتوسط:

نعى مجلـس النواب الليبــي برئاسة المستشار عقيلة صالح، الشيخ الجليل محمد عمر المختار نجل شيخ الشهداء عمــر المختــار.

وتقدم مجلس النواب الليبي بخالــص التعــازي وصــادق المواســـاة إلى الشعـب الليبـي، وإلى أُسرة الفقيد وذويه، سائلــين المولــــى عــز وجـــل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، وأن يتقـبل الفقيد بواسع رحمتـه وأن يسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشُهداء.

وتُوفى أمس الخميس، الشيخ محمد عمر المختار، ابن شيخ شهداء ليبيا، الزعيم عمر المختار، عن عمر يناهز 97 عامًا، وتوجه أهل القبيلة من مدينة طبرق مقرهم إلى مدينة بنغازى، حيث مقر إقامة الشيخ الراحل، بعد أن أهداه الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي قصرًا في مدينة بنغازى ليكون مقراً لإقامته، ولم يكن عمره حين أُعدم والده على يد الاحتلال الإيطالى، صبيحة الأربعاء 16 سبتمبر من عام 1931، يتجاوز العاشرة.

ويُعد الشيخ محمد، آخر حاملى لقب عمر المختار، الذى لم ينجب أبناءً من زيجته الأولى من ابنة عمه، ولم يعش أبناؤه الذين أنجبهم من زوجته الثانية، ولم يحزن حين برر ذلك للصحافة يوماً بقوله: «لعل اسم عمر المختار لا يحتمل أن يوضع أمامه أحد سواى».

ويُذكر أنه في عام 1927، حين كان عمر «محمد» 6 أعوام، هاجر برفقة الأسرة إلى مصر، برغبة من والده شيخ المجاهدين، ليتفرغ الأب للقتال والحرب، إذ قضى في مصر 18 عامًا أقامها بمنطقة «الحمام» وتنقل مع أسرته ما بين سيدى برانى ومطروح والإسكندرية وغيرها من المناطق المجاورة، وتلقى تعليمه في مدرسة الشاطبي بالإسكندرية، وهناك جاءه خبر إعدام أبيه.

