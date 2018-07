المتوسط:

عقد مجلس إدارة المنطقة الحرة المريسة، برئاسة وكيل عام وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة، اجتماعا، حيث استعراض رد إدارة المنطقة الحرة على تقرير ديوان المحاسبة بنغازي.

وتوصل المجتمعون إلى استمرار العمل الاداري بالمنطقة الحرة المريسة، دون تمويل من الدولة، وإيقاف أي إجراء مالي لحين اعتماد اللائحة المالية الجديدة.

The post المنطقة الحرة المريسة تقرر استمرار العمل دون تمويل من الدولة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية