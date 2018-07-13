الدولية للهجرة توزع مساعدات على المهاجرين وتطلق حملة ضد مرض الجرب

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة حملة طبية ضد مرض الجرب في مراكز إيواء “طريق السكة” و”تاجوراء” في ليبيا الأسبوع الماضي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن هذه الحملة جاءت من أجل تحسين الظروف المعيشية للمهاجرين.

هذا ووفرت المنظمة مساعدات عينية لأكثر من 2000 مهاجر، كما استفادت قرابة الـ300 امرأة من هذه المساعدات.

الجدير بالذكر، أنه من بداية العام الجاري 2018، ، قامت المنظمة الدولية للهجرة بإجراء 6 حملات ضد مرض الجرب داخل مراكز الإيواء المختلفة في ليبيا.

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