«صيادلة الوفاق» تطالب بسحب 5 أدوية من الأسواق

طالبت مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بحكومة الوفاق الوطني، ناهد المكي، بسحب وإيقاف 5 مستحضرات دوائية متداولة في السوق المحلي ومراكز توزيع الأدوية؛ بعد سحبها من 22 دولة أوروبية.

وأكدت المكي، على ورود تحذيرات من منظمات رقابية دولية وعلى رأسها الوكالة الأوروبية للأدوية EMA بشأن إيقاف استعمال مستحضرات دوائية تستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والتوتر الشرياني؛ تحتوي على المادة الفعالة valsartan بسبب احتوائها على شوائب قد تكون مسرطنة.

كما ناشدت المرضى الذين يستخدمون أحد الأصناف الـ5 بضرورة استشارة الطبيب لاستخدام دواء من مصدر مختلف أو علاج بديل وعدم التوقف عن تناول العلاج.

ووجهت “المكي” خطاباً إلى مدراء المستشفيات العامة والمراكز الطبية التخصصية ورئيس لجنة الإدارة بجهاز الإمداد الطبي ونقابة الصيادلة ومدير إدارة الرقابة الدوائية ومدير إدارة القطاع الخاص بالوزارة والشركات المحلية الموردة للأدوية.

