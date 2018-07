المتوسط:

أفاد شهود عيان، باغتيال العميد خيري الرتيمي، أحد ضباط السلاح الجوي، وذلك أثناء خروجه من صلاة الفجر في شارع الصريم بمدينة طرابلس.

وأضافت شهود العيان، أنَّ عملية الاغتيال تمَّ تنفيذها بوابل من الرصاص بعد خروجه من أحد المساجد في مدينة طرابلس.

جديرٌ بالذكر، أنَّ العميد «خيري الرتيمي» يعملُ مسئولاً عن الملاحة بقاعدة معيتيقة الجوية.

