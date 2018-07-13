بنت بية تستعد لإطلاق مهرجان “أرض التمور” 

عقدت هيئة الزراعة أوباري الاجتماع التحضيري الأول لمهرجان فزان للتمور الذي يستعد للانطلاق في دورته الثالثة تحت شعار “فزان أرض التمور” برعاية بلدية بنت بية.

وتناول الاجتماع عدد من التجهيزات الأساسية للمهرجان على رأسها تشكيل لجنة تحضيرية للمهرجان وعدد المشاركين وفتح مجال الدعم أمام الجهات العامة والخاصة إضافة إلى تحديد مكان إقامة المهرجان داخل بلدية بنت بية.

وقال محمد عوكل، عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان لـ218 أن نقاشات الاجتماع خلصت إلى تحديد يوم 9 سبتمبر من العام الجاري موعداً لانطلاق مهرجان التمور، بمشاركة الجمعيات المُهتمة بالنشاط الزراعي والجانب التراثي بهدف إثراء هذه الدورة المُنتظرة واستغلالها لإبراز مميزات المنطقة ومدى اهتمامها بإنتاج التمور.

وحضر الاجتماع التشاوري كل من رئيس اللجنة المكلف لمعرض التمور بتساوة والشاطئ وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني بنت بية والمهتمين بشجرة النخيل وعضو بلدية بنت بية ومختار محلة الفجيج إضافة إلى ناشطات عن الجمعيات النسائية.

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