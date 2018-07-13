رئيس جامعة سرت يجتمع باللجنة المشرفة على امتحانات الشهادة الثانوية

ليبيا – ترأس رئيس جامعة سرت أمس الخميس إجتماع اللجنة المشكلة للإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية التي ستقام بقاعات جامعة سرت .

الاجتماع ناقش بحسب وزارة داخلية الوفاق كل مايتعلق بسير عملية الامتحانات وخطوات العمل والتنسيق بين أعضاء اللجنة ووصول الاسئلة بشكل يومي من سرت الى هراوة وزمزم لقاعات الامتحانات بالجامعة إلى جانب توفير المتطلبات الضرورية حتى تسير الامتحانات بشكل سلس كما هو معد لها.

يُشار إلى أنه قد حضر هذا الاجتماع كل من عميد بلدية هراوة ، ومدير أمن سرت ، وعضو من المجلس هراوة، ومراقب تعليم سرت، ومدير مكتب خدمات التعليمية هرواة ، ومدير مكتب الامتحانات سرت بتعليم سرت، وعدد من المراقبين ، ورئيس نقابة المعلمين ، ورئيس مكتب الأمن الجامعة، وعدد من الضباط ورؤساء الأقسام فى المديرية المكلفين بالأشراف على الامتحانات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية