قرار جديد حول طلبة المدارس الليبية في الخارج

أصدر وزير التعليم المفوض عثمان عبد الجليل، قراراً بشأن منح فرصة نهائية لطلبة بعض المدارس الليبية بالخارج الذين تم استبعادهم من تأدية الامتحانات.

وأكدت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق في بيان تلقت قناة ليبيا نسخة منه، السماح للطلبة بدخول الامتحانات والمثول أمام اللجان المقررة وفقاً للقرار رقم 1164 للعام 2018.

وبينت الوزراة أن نتائجهم لن تعتمد، كما سيتم إلغاء امتحاناتهم في حال عدم استيفائهم للمتطلبات المقررة بالتشريعات النافذة والمشار إليها بجانب اسم كل منهم قبل السابع من شهر أغسطس المقبل.

الجدير بالذكر، أن وزير التعليم المفوض عثمان عبد الجليل، أقر في وقت سابق باستبعاد 89 طالباً من المقيدين بالمدارس الليبية بالخارج من تأدية الامتحانات المقررة لنيل شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وبينت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، أن ذلك جاء وفقاً للقرار رقم 1153 للعام 2018، حيث أن قرار الاستبعاد جاء بسبب عدم استيفاء المتقدم للشروط المقررة والمبينة بجانب إسم كل منهم.

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