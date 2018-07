«أوقاف المؤقتة» تُحذر مديري مكاتبها من انتقاد «النواب»

المتوسط:

أصدر رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية بالحكومة الليبية المؤقتة، عبد المولى محمد غيث، خطابًا، إلى مديرو مكاتب الأوقاف بالمناطق، جاء نصه: «يُعتبر هذا الخطاب بمثابة إنذار أخير لكل من يتعرض لمجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة ووزاراتها وهيئاتها بأي حرف على وسائل التواصل الاجتماعي «الفيس بوك».

وتابع الخطاب،: «من كانت عنده نصيحة فلتكن بالطريقة الشرعية لا بالتشهير وعليكم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لهذا القرار، وإفادتنا بذلك، وفي حال ثبوت أي كتابة ولم تتخذ أي إجراءات حيال صاحبها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مدير المكتب المعني وصاحب الكتابة، وقد تصل هذه الإجراءات إلى الإقالة من المهام المكلفين بها».

