مجلس تاورغاء ينتقد لجنة متابعة تنفيد الإتفاق المشكلة من الرئاسي

عقد نائب رئيس المجلس المحلي تاورغاء سالم أعميش اجتماعاً، لمناقشة قيام إحدى الجهات الأمنية بطرابلس إمهال أهالي تاورغاء المقيمين بمخيم الفلاح (1) مهلة أسبوع للخروج من المخيم نتيجة لبعض التصرفات الغير مسؤولة من قِبل بعض الشباب المقيمين بالمخيم.

وبين المجلس المحلي تاورغاء على صفحته الرسمية، أن أعميش حمل المجلس الرئاسي مسؤولية عدم الجدية في توفير أبسط الخدمات بالمدينة، إلى جانب التعمد غير المبرر من قبل الرئاسي في حل بعض العراقيل.

هذا وأكد نائب رئيس المجلس المحلي تاورغاء ضعف لجنة متابعة تنفيد الإتفاق المشكلة من الرئاسي رغم العديد من الزيارات التي قام بها رئيس اللجنة، وعدم قيامهم باجتماع برئاسة الحكومة، إضافة إلى عدم إطلاعها على آخر المستجدات في القضية.

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