المتوسط:

أعلنت مصادر طلعة، مقتل أبرز العناصر الإرهابية وأخطرها لدي مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل ويدعي سمير بومريوحه، خلال المواجهات الدائرة مع القوات المسلحة الليبية في منطقة المغار أمس.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، اليوم الجمعة، أن الإرهابي “بومريحه ” من مواليد 1987 ومن سكان “القلعة” والمكني فاروق، ألتحق بتنظيم الدولة خلال شهر نوفمبر 2014 وشارك في العديد من المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية ومسؤولا أيضا عن عمليات تصفية وقتل لحقت برجال الأمن والعسكريين في مدينة درنة، ويري في الأجهزة الأمنية والعسكرية أنها أجهزة “طاغوتيه كفريه “.

وتابعت المصادر: ” خلال اندلاع المعارك بين عناصر الشورى وداعش سجن “بومريحه ” في شهر يونيو 2015 بسجن بشر الخاضع لسيطرة الشورى آنذاك وأفرج عنه وألتحق بمجلس شورى مجاهدي درنة المنحل”.

وأكدت أنه شارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور “الظهر الحمر” جنوب المدينة وأبرزها معركة التي أسقطت فيها طائرة الشهيد ” ادل الجهاني” وكلف بعدها وأصبح من ضمن السرية الأمنية.

وأكملت المصادر: «كلف بعدها بتأمين ” سوق الظلام ” من قبل مجلس شورى مجاهدي درنة وكان المسؤول عن منظومة كاميرات المراقبة ويتقاضى شهريا مبلغ وقدره 1500 د.ل، وخلال تواجد ” سمير ” في البياصه الحمرا تم رصده والتقاط له صوره في أبريل 2018″.

ويشار إلى أنه رغم انضمامه إلي مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل إلا أن ولاءه إلي تنظيم الدولة قائم، كما أن لدي ” سمير ” شقيقه الأصغر ويدعي ” أنيس بومريوحه ” من مواليد 1990 الشهير بالصيني ويعرف أيضا بأرربت وأعلن ولاءه إ

إلي تنظيم الدولة خلال شهر ديسمبر 2014 وأصيب خلال المعارك مع القوات المسلحة الليبية وسجن لدي سجن بشر أيضا وافرج عنه ولزم بيته، بالإضافة لوالدهم (أحمد عرف عنه بممارسة السحر والشعوذة واغتيل في مدينة درنة خلال العام 2011 .

The post مقتل الإرهابي «بومريوحه» أحد عناصر «شورى مجاهدي درنة» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية