ميليشيا تُمهل نازحي تاورغاء أسبوعًا لمغادرة «مخيم الفلاح»

أفاد مصدر مطلع، بأنَّ هناك ميليشيا مسلحة يقودها أبرز رجال غنيوة الككلي، قامت بدخول «مخيم الفلاح» الخاص بمهجرين ونازحي تاورغاء، في الوقت الذي أعطت فيه مهلة أسبوعًا لهؤلاء النازحين ليغادروا المخيم.

يُشار إلى أنَّ مخيم الفلاح، أحد أكبر مراكز الإيواء للمهجرين في مدينة طرابلس.

جديرٌ بالذكر، أنَّ هذا المخيم يؤوي 1200 من تاورغاء، ضمن ما يقرب من 40 ألف نازح من أهل تاورغاء موزعين على أرجاء ليبيا.

