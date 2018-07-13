اجتماع لمناقشة الاستعدادت لامتحانات الثانوية التي ستقام بجامعة سرت

عقدت اللجنة المشكلة للإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية التي ستقام بقاعات جامعة سرت، اجتماعاً لمناقشة كل مايتعلق بسير عملية الامتحانات وخطوات العمل والتنسيق بين أعضاء اللجنة.

وبينت مديرية أمن سرت على صفحتها الرسمية، أن الاجتماع شمل مناقشة كل ما يتعلق بسير عملية الامتحانات وخطوات العمل والتنسيق بين أعضاء اللجنة، إضافة إلى مناقشة وصول الأسئلة بشكل يومي من سرت إلى هراوة وزمزم.

كما تم استعراض كل مايتعلق باللجان والمتطلبات الضرورية حتى تسير الامتحانات بشكل سلس كما هو معد لها مسبقاً.

الجديرب الذكر أن الاجتماع تم بحضور كل من عميد بلدية هراوة ومدير أمن سرت، وعضو من المجلس هراوة، إلى جانب مراقب تعليم سرت ومدير مكتب خدمات التعليمية الهرواة، إضافة إلى مدير مكتب الامتحانات سرت وعدد من المراقبين، ورئيس نقابة المعلمين ورئيس مكتب الأمن الجامعة وعدد من الضباط ورؤساء الأقسام في المديرية المكلفين بالإشراف على الامتحانات.

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