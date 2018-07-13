محاولات لتعزيز تفاعل المرأة الليبية مع الانتخابات

نظم منتدى تمكين المرأة والشباب بالتعاون مع الاتحاد النسائي الليبي في مدينة طرابلس ورشة عمل حول تدني مشاركة المرأة في الانتخابات تحت شعار “بحضورك كوني قدها”.

وتخللت فعاليات الورشة تقديم المُشاركين أوراقاً بحثية سلطت الضوء نحو أهمية تمكين المرأة وتوعيتها بأهمية مُشاركتها بالانتخابات.

وقالت رئيسة الاتحاد الليبي طرابلس، ماجدة عبد اللطيف، لـ218 أن الورشة ركزّت أيضاً على نتائج عزوف المرأة عن ممارسة نشاطها الانتخابي ومدى تأثير ذلك على مستوى نجاح العملية الانتخابية.

وحرصت الورشة على تسليط الضوء نحو قضية تدني نسبة النساء والفتيات المُشاركات في الانتخابات من حيث الأسباب والمعوقات التي تحد من المشاركة الفعالة لها سواء كناخبة أو مترشحة.

وبدورها، أشارت مديرة برامج منتدى تمكين الشباب، جازية عيسى، خلال حديث لـ218 إلى أن ورشة العمل هذه تأتي ضمن سلسلة من النشاطات التي ينظمها المنتدى لتوعية المرأة بالعملية الانتخابية القادمة وأهميتها، بالتعاون مع الاتحاد النسائي الليبي.

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