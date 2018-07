المتوسط:

أكد مركز «الحوار الإنساني» انتهاء المرحلة الأولى من المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي الذي انطلق في الـ من 5 أبريل الماضي، وانتهى في الـ11 من يوليو الجاري في مدينة تازربو.

وحرص مركز الحوار الإنساني، على الاستماع لكل المكونات الليبية بدون استثناء، كما طرحت قضايا مهمة وجوهرية خلال هذا المسار، أبرزها: الأولويّات الوطنية والأمن والدفاع وبناء المؤسسات والحوكمة والمسار الانتخابي.

يُشار إلى أنَّ هذا المؤتمر، الذي يعتبر أحد أهم عناصر الخطة الأممية في ليبيا، شارك به أكثر من 7 آلاف ليبي داخل ليبيا وخارجها، في أكثر من 76 ملتقى بـ 43 مدينة في كامل ربوع ليبيا.

The post «الحوار الإنساني» يُعلن انتهاء المرحلة الأولى من مسار «الملتقى الوطني» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية