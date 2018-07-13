صالح : ليبيا في حاجة إلى رئيس تنفيذي لينتهي النزاع على الشرعية

جدد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، دعمه وبقوة لانتخاب رئيس للبلاد أولا، مؤكدا أن ليبيا في حاجة إلى رئيس تنفيذي، لينتهي النزاع على الشرعية، وتتوحد المؤسسات، ويعرف من هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومع من يتعامل المجتمع الدولي معتقدا أن المرجع الأساسي المهم هو انتخاب الرئيس أولا.

وأضاف صالح في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن مهمتهم في مجلس النواب، تتمثل في قانون الاستفتاء الذي هو قيد الدراسة، وقارب على الإنجاز، وقانون انتخاب الرئيس.

مشيرا إلى أن مجلس النواب سيقوم بكل الاستحقاقات للمرحلة الانتخابية.

وحول مصير الحوار بين مجلسي النواب والدولة، قال المستشار صالح، إنه لا توجد نية واضحة لبعض أعضاء مجلس الدولة للحل في ليبيا.

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