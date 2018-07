«الغرياني» مخاطبا «الكونغرس»: «النايض» متلاعب بقرارتكم و«الإخوان» ليست إرهابية

المتوسط:

طالب المفتي المعزول، الصادق الغرياني، الكونغرس الأمريكي، بالتراجع عن قراراته بشأن الجماعات الإرهابية في ليبيا وعلى رأسهم جماعة الإخوان، زاعمًا أن الشعب الليبي صديق للشعب الأمريكي.

وأتهم “الغرياني”، في تصريحات متلفزة، أول أمس الأربعاء، سفير ليبيا السابق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، عارف النايض، بالتدخل في دوائر القرار الأمريكية، مؤكدًا أنه لعب دور في إدراج الإخوان المسلمين وشخصيات من دار الإفتاء في قوائم الإرهاب.

وأكد المفتي المعزول، أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها “النايض” على مثل هذا الفعل في دوائر القرار الأمريكية، زاعمًا أن الكونغرس الأمريكي ضحية للاعلام المضلل وللدول الداعمة للثورات المضادة.

