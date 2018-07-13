تونس ترفض ثقافة داعش المتطرفة وتحبط محاولاته الإرهابية

أخبار ليبيا24

تبذل تونس بقواتها الأمنية والعسكرية والسياسية جهدا جبارا لإحباط محاولات داعش الكثيرة لضرب استقرارها وسيادة أرضها وأمن شعبها, وكل هذا الجهد لا يجدي نفعا دون مساندة الشعب التونسي الرافض لثقافة الإرهاب والمتضامن مع جيشه لمنع سفلاء الإرهاب من تدنيس أرضه وثقافة حب الحياة التي طالما افتخر فيها وحماها.

نجحت مساء الاثنين 11 يونيو المنصرم فرقة الأبحاث والتفتيش في حفوز من إلقاء القبض على شاب عمره 25 سنة أصيل معتمدية العلا و مهنته عامل بناء من أجل التواصل مع عناصر إرهابية خارج الوطن مع تمجيد التنظيم داعش الإرهابي وتنزيل مقاطع فيديو وتدوينات في صفحته على “فيسبوك” تمجد العمليات الإرهابية.

وفي يوم 13 يونيو, تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش في منطقة الحرس الوطني في رمادة التابعة لولاية تطاوين من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 20 سنة قاطن بالجهة وبالتحرّي معه ثبت تنزيله تدوينات ومقاطع فيديو تمجّد الإرهاب بحسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” .

أما من خارج الحدود التونسية, ألقت يوم 13 يونيو عناصر أمنية بمدينة الجميل الليبية القبض على تونسي كان يستعد لصنع أحزمة ناسفة داخل أحد المنازل المهجورة بالمنطقة، بمُساعدة مجموعة أشخاص آخرين من جنسيات مختلفة.

واعترف التونسي بأنه كان يخطط لعمل إرهابي، وأنه قام بصناعة الأحزمة الناسفة والدخول بها إلى الأراضي التونسية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية في إحدى المناطق الجنوبية.

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