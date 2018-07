مشايخ بلديات الواحات يبحثون حل مشاكل العملية التعليمية

المتوسط:

عُقد خلال اليومين الماضيين، بمقر الجمعية الزراعية أوجلة، اجتماعًا موسعًا ضمَّ كل من مجلس إدارة كلية الهندسة والنفط بالواحات برئاسة عميد الكلية الدكتور مجدي حسين اعتيبي مع مشايخ وأعيان بلدية أوجلة.

وبحث المجتمعون سُبل دعم أداء كلية الهندسة والتطوير من أقسامها، كونها تفتقر للدعم و للعديد من الكوادر.

واتفق المجتمعون من مجلس إدارة الكلية على تشكيل لجنة من مناطق الواحات لزيارة إدارة جامعة بنغازي التي تتبعها الكلية.

كما خلُص الاجتماع بالاتفاق على عقد عدة اجتماعات أخرى مع مشايخ وأعيان بلديات الواحات وتقريب وجهات النظر للسير بالعملية التعليمة على أكمل وجه.

