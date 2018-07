المتوسط:

عقد رئيس جامعة سرت، اجتماعًا مساء أمس الجمعة، مع اللجنة المشكلة للإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية التي ستقام بقاعات الجامعة، لمناقشة آليات سير عملية الامتحانات.

وناقش الاجتماع، كل ما يتعلق بسير عملية الامتحانات وخطوات العمل والتنسيق بين أعضاء اللجنة ووصول الأسئلة بشكل يومي من سرت إلى هراوة وزمزم لقاعات الامتحانات بالجامعة إلى جانب توفير المتطلبات الضرورية حتى تسير الامتحانات بشكل سلس كما هو معد لها.

وحضر الاجتماع كل من: عميد بلدية هراوة، مدير أمن سرت، عضو من المجلس هراوة، مراقب تعليم سرت، مدير مكتب خدمات التعليمية هرواة، مدير مكتب الامتحانات سرت، عدد من المراقبين، رئيس نقابة المعلمين، رئيس مكتب الأمن بالجامعة وعدد من الضباط ورؤساء الأقسام في المديرية المكلفين بالأشراف على الامتحانات.

The post رئيس جامعة سرت يناقش آليات سير امتحانات الشهادة الثانوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية