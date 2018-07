وفد «جامعة السنوسي» يزور جالو لإنشاء فرع جديد بالبلدية

المتوسط:

بمقر ديوان المجلس البلدي جالو، عقد أمس، اجتماعًا تحضيريًا، تمهيدًا للزيارة المرتقبة لوفد إدارة جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال الأيام القادمة.

وشارك في هذا الاجتماع الدكتور شعيب أحميدة الأمين عميد بلدية جالو، وكلا من أعضاء مجلس مشايخ وأعيان مدينة جالو ولجنة التواصل مع جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية، ومسئول المنطقة التعليمية جالو ومدير مكتب الأملاك العامة الواحات ومدير مكتب التخطيط العمراني جالو.

وجاء هذا الاجتماع لبحث ترتيبات الزيارة ودراسة الوضع القائم وتجهيز المقرات المقترحة لافتتاح فرع الجامعة الاسلامية ببلدية جالو، واختيار الموقع المناسب لقطعة الأرض التي سيقام عليها مبني فرع الجامعة الإسلامية ببلدية جالو.

