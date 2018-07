«زراعة أوباري» تستعد لإطلاق مهرجان «أرض التمور»

المتوسط:

عقدت هيئة الزراعة أوباري، اجتماعًا اليوم الجمعة، للاستعداد لإطلاق مهرجان فزان للتمور في دورته الثالثة تحت شعار «فزان أرض التمور» برعاية بلدية بنت بية.

وناقش الاجتماع، الذ عقد بمقر الهيئة، عدد من التجهيزات الأساسية للمهرجان على رأسها تشكيل لجنة تحضيرية للمهرجان وعدد المشاركين وفتح مجال الدعم أمام الجهات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تحديد مكان إقامة المهرجان داخل بلدية بنت بية.

وحضر الاجتماع، كل من: رئيس اللجنة المكلف لمعرض التمور بتساوة والشاطئ وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني بنت بية والمهتمين بشجرة النخيل وعضو بلدية بنت بية ومختار محلة الفجيج إضافة إلى ناشطات عن الجمعيات النسائية.

