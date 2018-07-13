صحة الوفاق: سحب أدوية وردت بشأنها تحذيرات دولية

طالبت مديرة إدارة الصيدلة والمعدات الطبية ناهد المكي، بسحب وإيقاف 5 أنواع أدوية متداولة في السوق المحلي ومراكز توزيع الأدوية؛ بعد سحبها من 22 دولة أوروبية.

وأكدت المكي في تصريح على موقع وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، ورود تحذيرات من منظمات رقابية دولية وعلى رأسها الوكالة الأوروبية للأدوية بشأن إيقاف استعمال مستحضرات دوائية تستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والتوتر الشرياني؛ تحتوي على المادة الفعالة valsartan بسبب احتوائها على شوائب قد تكون مسرطنة .

كما ناشدت المرضى الذين يستخدمون أحد الأصناف الـ5 بضرورة استشارة الطبيب لاستخدام دواء من مصدر مختلف أو علاج بديل وعدم التوقف عن تناول العلاج.

الجدير بالذكر، أن السلطات الدوائية الأوروبية قامت بإجراءات سحب إحترازية للمستحضرات العائدة للشركة الصينية في الأسواق الأوروبية في 22 دولة أوروبية، إضافة إلى سحبها من دولتي البحرين والمغرب.

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